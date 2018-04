Roma, 13 apr. - "Si usino queste ore per trovare una soluzione diplomatica per la crisi siriana. Nuovi missili e nuove bombe non farebbero che aggravare la situazione e la tensione internazionale. L'Italia con il suo Governo ancora in carica non sia spettatrice ma protagonista di una iniziativa di pace per fermare l'escalation in Siria". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali a Montecitorio.