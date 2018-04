Bankitalia: forte incertezza sul commercio da rischi guerra dazi

Roma, 13 apr. - In un quadro di economia globale che "continua a crescere a un ritmo sostenuto" l'ipotesi che si scateni una guerra commerciale sui dazi decisi dall'amministrazione Trump rappresenta il primo rischio elencato dalla Banca d'Italia, nel suo ultimo bollettino economico. Il timore è che "le misure tariffarie introdotte dall'amministrazione statunitense inneschino ritorsioni commerciali su scala globale".

Lo studio rileva come negli ultimi tre mesi dello scorso anno il commercio mondiale sia aumentato in misura sostenuta, al di sopra delle previsioni, grazie alla dinamica particolarmente favorevole delle importazioni della Cina, degli Stati Uniti e del Giappone. "In marzo - si legge - l'amministrazione statunitense ha imposto tariffe sulle importazioni di acciaio e alluminio (rispettivamente al 25 e al 10 per cento). La misura colpisce un volume di scambi limitato, inferiore ai 50 miliardi di dollari (meno del 2 per cento delle importazioni complessive) e non interessa alcuni dei principali paesi fornitori (tra cui Messico, Canada e Unione europea)".

"Nondimeno - avverte Bankitalia - la discrezionalità mostrata riguardo all'origine e alla natura dei prodotti sottoposti ai nuovi dazi, nonché la minaccia di ulteriori misure protezionistiche mirate nei confronti della Cina e le possibili ritorsioni di quest'ultima contro gli Stati Uniti, hanno introdotto un forte elemento di incertezza sulle prospettive degli scambi commerciali".