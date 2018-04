Bankitalia: lavoro migliora ma la disoccupazione resta elevata

Roma, 13 apr. - Prosegue il graduale rafforzamento del mercato del lavoro in Italia, "che però presenta ancora tassi di disoccupazione elevati e una dinamica salariale modesta". Lo rileva la Banca d'Italia nel suo bollettino economico. "Le ore lavorate aumentano; il numero di occupati è cresciuto dell`1,1 per cento nella media del 2017, nonostante una lieve battuta d'arresto nel quarto trimestre; secondo le indicazioni più recenti è tornato a espandersi all'inizio del 2018".

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno, a fronte del nuovo calo del numero di lavoratori autonomi, è aumentato quello dei dipendenti a termine mentre è lievemente diminuito il numero di dipendenti a tempo indeterminato. "La riduzione dell'occupazione a tempo indeterminato - si legge - potrebbe derivare dalla scelta delle imprese di rinviare parte delle assunzioni ai primi mesi di quest'anno, per beneficiare dei nuovi sgravi triennali".

Il tasso di disoccupazione ha continuato a scendere, nella media del 2017 è diminuito all`11,3 per cento (dall`11,7 del 2016), rispecchiando un aumento del tasso di occupazione (al 57,9 per cento) superiore a quello del tasso di partecipazione (al 65,4 per cento). Nel corso dell'anno anche il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni è costantemente diminuito, raggiungendo nell`ultimo trimestre il 33,6 per cento, 4,4 punti percentuali in meno rispetto a un anno prima.

I dati preliminari della Rilevazione sulle forze di lavoro segnalano per i primi mesi del 2018 un ulteriore miglioramento del tasso di disoccupazione giovanile; il tasso di disoccupazione totale, conclude Bankitalia, rimane invece stabile rispetto allo scorcio del 2017.