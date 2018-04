Bankitalia: spread su Italia restano bassi ma risanamento continui

Roma, 13 apr. - I livelli di deficit e di debito pubblico italiani hanno segnato limature rispetto al Pil lo scorso anno, rispettivamente al 2,3 e al 131,8 per cento. E secondo la Banca d'Italia i premi per il rischio sovrano sulla Penisola restano bassi, peraltro "non hanno risentito delle tensioni internazionali e non indicano aumenti dell'incertezza sulle prospettive dell'economia nazionale".

"Rispetto alla fine del 2017 lo spread sul titolo decennale è sceso di 30 punti base, a 129 punti - rileva l'istituzione di Via Nazionale nel suo bollettino economico -. Ad attenuare l'impatto sul nostro paese delle tensioni globali di inizio anno e a favorire il contenimento dei premi per il rischio hanno contribuito il miglioramento delle prospettive economiche e il rientro delle tensioni sul sistema bancario".

"Il permanere di condizioni favorevoli - avverte però Bankitalia - presuppone la prosecuzione di un credibile aggiustamento dei conti pubblici e delle riforme volte a innalzare il potenziale di crescita di lungo periodo dell'economia italiana".

Nel frattempo i corsi azionari, nonostante i cali osservati all'inizio di febbraio in concomitanza con le turbolenze internazionali, sono in aumento, "beneficiando del consolidamento del quadro congiunturale e di una revisione al rialzo degli utili attesi delle società quotate - dice ancora l'istituzione - il miglioramento è stato particolarmente accentuato per le banche".