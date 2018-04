Bankitalia: migliora qualità credito banche, Npl calati a 14,5%

Roma, 13 apr. - Migliora la qualità del credito bancario nella Penisola. "Nell'anno appena trascorso l'incidenza dei prestiti deteriorati per le banche significative si è ridotta di un quinto", rileva la Banca d'Italia nel suo bollettino economico. La quota di crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti erogati dalle banche significative è scesa a fine anno al 14,5 per cento, al lordo delle rettifiche di valore, e al 7,3 per cento al netto, contro rispettivamente il 17,6% e il 9,4% del 2016.

"Nell'ultimo periodo - si legge - vi hanno contribuito sia le operazioni di cessione di crediti deteriorati sia l'attività di recupero interno". Questo mentre il credito alle imprese "mostra segnali di una più decisa espansione. L'incremento - rileva Bankitalia - è stato del 2,1 per cento nel trimestre terminante in febbraio in ragione annua e dell`1,2 per cento sui dodici mesi. Nostre indagini indicano un rafforzamento della domanda di credito bancario, che risente positivamente della crescita degli investimenti, mentre le condizioni di offerta restano accomodanti".