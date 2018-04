Bankitalia: crescita prosegue, lieve frenata Pil I trim +0,2%

Roma, 13 apr. - Avvio di annata in lieve rallentamento della crescita economica nella Penisola. Secondo le stime della Banca d'Italia il Pil "sarebbe cresciuto nel primo trimestre attorno allo 0,2 per cento", dopo che negli ultimi tre mesi del 2017 aveva segnato un più 0,3 per cento. Questo a riflesso di una frenata della produzione industriale bilanciata da un rialzo dell'attività nei servizi, "nonostante i segnali meno favorevoli anche per questo comparto in marzo", secondo quanto indica l'istituzione nel suo bollettino economico.

"Le indagini congiunturali mostrano che la fiducia delle famiglie e delle imprese continua ad attestarsi su livelli ciclicamente elevati e compatibili con la prosecuzione dell'espansione del prodotto; le aziende - aggiunge Bankitalia - segnalano l'intenzione di aumentare gli investimenti produttivi rispetto al 2017".

L'istituzione puntualizza che l'incertezza relativa alla stima di crescita del Pil è quantificabile in un intervallo di 0,1 punti percentuali al di sopra o al di sotto della proiezione centrale, con una prevalenza dei rischi al rialzo: "l'accelerazione dell'attività nel terziario, dalla quale sarebbe derivato il principale sostegno all'incremento del prodotto, potrebbe essere stata più marcata rispetto a quanto incluso nella stima centrale. Il contributo dell'industria in senso stretto sarebbe invece stato nullo; il comparto delle costruzioni avrebbe continuato a recuperare".