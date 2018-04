Wells Fargo: utili I trim. +5,3% e ricavi -1,8%... -2

New York, 13 apr. - Wells Fargo ha reso noto di essere sulla strada giusta per raggiungere l'obiettivo di tagliare i costi di 4 miliardi di dollari entro la fine del 2019. Tim Sloan, amministratore delegato della banca, ha spiegato in una nota di essere "fiducioso" che le persone con cui lavora "continueranno a trasformare Wells Fargo in un'azienda migliore e più forte. Tuttavia, riconosciamo che ci vorrà tempo per mettere tutti i problemi alle nostre spalle".

Due mesi fa, Wells Fargo è stata sanzionata dalla Federal Reserve a causa dei "diffusi abusi ai danni dei consumatori": la banca centrale sta impedendo al gruppo di far crescere i suoi asset oltre i 1.950 miliardi di dollari che aveva alla fine del 2017. Nel settembre 2016, la banca versò una multa di 185 milioni di dollari per aver aperto fino a 3,5 milioni di conti corrente non autorizzati. Da allora Wells Fargo ha svelato problemi nel wealth management, nelle assicurazioni e nelle commissioni sui mutui, su cui i regolatori stanno indagando.