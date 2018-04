Termoli, 13 apr. - "Una nostra rotonda vittoria in Molise ci aiuterà a trovare in Parlamento quei voti che ci servono per il governo". Punta a prendere tempo Silvio Berlusconi in tour elettorale in Molise dove si voterà per la Regione il prossimo 22 aprile e invita gli elettori a dar man forte al centrodestra in vista anche degli accordi di governo che, dice Berlusconi, potrebbero essere condizionati dagli esiti di questa tornata elettorale regionale in Molise.