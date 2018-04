Edilizia, sindacati: su contratto o punto comune o sarà rottura

Roma, 13 apr. - "Pur apprezzando il calendario concordato per proseguire il confronto, riteniamo che non sia possibile tergiversare, non c'è più tempo. A quasi due anni dalla scadenza del Ccnl siamo giunti ormai di fronte a un bivio: o si riuscirà a trovare nei prossimi giorni e nel perimetro dei punti finora trattati al tavolo dalle parti contraenti, un punto di equilibrio e un adeguato riconoscimento salariale all'altezza dei bisogni dei lavoratori e per consolidare la ripresa, oppure sarà rottura e mobilitazione." E` quanto affermano Emilio Correale, Stefano Macale e Antonio Di Franco, segretari nazionali responsabili per il settore di FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil, a proposto delle trattative di rinnovo del contratto nazionale dell`edilizia.

"Abbiamo avuto come sindacato un forte senso di responsabilità a differenza delle nostre controparti, Ance, Coop, Associazioni Artigiane, schizofreniche e non all'altezza. Se si vuole fare sul serio noi siamo pronti, altrimenti altri si assumeranno la responsabilità di una rottura senza precedenti e a questo punto, se per malafede o incapacità, poco ci importa" concludono.