Citigroup: utile I trim. sale a 4,6 mld, ricavi a 18,87 mld

New York, 13 apr. - Nel primo trimestre dell'anno, Citigroup ha registrato utili in crescita e superiori alle attese a 4,6 miliardi di dollari, dopo i 4,1 miliardi ottenuti nello stesso periodo del 2017, e ricavi per 18,87 miliardi di dollari, come atteso dagli analisti, contro i 18,37 miliardi di un anno prima.

I ricavi, si legge nella nota della banca, sono stati sostenuti in particolare dalle attività della clientela istituzionale e al global consumer banking, parzialmente compensati dal calo dei ricavi nel corporate.