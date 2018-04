Wells Fargo: utili I trim. +5,3% e ricavi -1,8%, sopra stime

New York, 13 apr. - Nel primo trimestre dell'anno, Wells Fargo ha registrato utili in rialzo e ricavi in calo, battendo comunque le stime degli analisti in entrambi i casi. La banca di San Francisco ha ottenuto utili netti pari a 5,9 miliardi di dollari, in rialzo del 5,3% rispetto ai 5,6 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente, ma in calo dai 6,2 miliardi del quarto trimestre del 2017, quando aveva goduto dell'effetto della riforma fiscale voluta dal presidente Donald Trump.

Gli utili per azione sono passati a 1,12 dollari da 1,03 dollari, sopra le stime degli analisti, che li attendevano a 1,06 dollari. I ricavi sono scesi dell'1,8% a 21,9 miliardi di dollari, ma gli analisti attendevano un ribasso a 21,7 miliardi.