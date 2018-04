Ilva, D'Alò (Fim): da ArcelorMittal apertura su salari

Roma, 13 apr. - "Alle richieste sindacali dei giorni scorsi di cambiare solo formalmente, ma non nella sostanza, le condizioni retributive l'azienda ha confermato la propria disponibilità a mantenere in essere le condizioni esistenti per quanto riguarda la parte fissa. In pratica c'è apertura da parte del gruppo ArcelorMittal, affinché la struttura derivante dal Ccnl (parte fissa) anzianità di servizio, livelli retributivi, istituti presenti in busta paga non subiscano variazioni". Ad affermarlo il coordinatore nazionale Gruppo Ilva Fim Cisl, Valerio D'Alò al termine dell'incontro al ministero dello Sviluppo economico sul futuro dell'Ilva. I prossimi tavoli si terranno il 23 e 24 aprile.

"Rimangono ancora nodi da sciogliere sulla contrattazione di secondo livello riguardante Pre, Pro e Premio di Produzione e nella parte variabile Pdr.Per noi rimane fondamentale che la discontinuità sia solo nella forma (perché prevista nel bando di aggiudicazione), ma non nella sostanza delle retribuzioni e della parte normativa già in essere nell'intero Gruppo Ilva. Circa il nodo occupazionale abbiamo confermato di non accettare esuberi o licenziamenti, auspicando che in occasione degli appuntamenti del 23 e 24 aprile possano giungere ulteriori garanzie anche su questo aspetto", ha concluso.