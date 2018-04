Fi a Terni contro "metodo Salvini": Sindaco va scelto insieme

Roma, 13 apr. - "Il 'Corriere dell'Umbria' questa mattina pubblica una mia intervista, in merito alla vicenda del candidato del centrodestra a Terni, corredandola con un titolo fuorviante, che non rispecchia le nostre determinazioni. Nella scelta per l'individuazione del candidato sindaco unitario a Terni, Forza Italia contesta il metodo usato da Salvini e dagli alleati della Lega. La 'bontà' della loro proposta potrà essere valutata solo ad un tavolo regionale di coalizione e avallata dal tavolo nazionale. Pertanto la questione resta aperta e verrà esaminata nei prossimi giorni". Lo ha affermato in una dichiarazione Catia Polidori, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e coordinatrice regionale azzurra in Umbria.