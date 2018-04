Ue, Gozi(Pd):contro fake news politica torni a valorizzare merito

Roma, 13 apr. - "Le fake news in questi ultimi anni hanno proliferato come un virus. Infettando social network, distorcendo la realtà dei fatti e le opinioni della gente. Paradossalmente oggi non è mai stato così facile accedere alle informazioni, ma non è mai stato così difficile essere informati. Ci sono politici che preferiscono questa scorciatoia, scelgono di regalare false promesse sapendo che la smentita avrà un effetto proporzionalmente limitato rispetto alla notizia iniziale, anche se sarà lo stesso interessato a rimangiarsi la parola magari con una battuta umoristica". Lo ha dichiarato il sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi oggi a Bruxelles intervenendo al 5° Congresso mondiale per la libertà scientifica "La scienza per la democrazia".

"Ad essere minato da questo sistema - ha proseguito- è il paradigma dell'"esperto", che sia esso giornalista, burocrate o politico. In una recente vignetta del New Yorker si vede un uomo levarsi in piedi in un volo di linea e rivolgersi agli altri passeggeri dicendo "Questi piloti spocchiosi hanno perso il contatto con i passeggeri comuni come noi. Chi pensa che dovrei guidare io l'aereo?". Bene! L'ostilità contro il merito, le competenze, gli esperti, gli scienziati sono tutte parte dello stesso problema. O la politica torna a valorizzare merito, competenze e scienza o la democrazia stessa sarà presto a rischio nell'era della post-verità. E' urgente più che mai farlo in Italia, se non vuole diventare la replica del famoso film 'L'aereo più pazzo del mondo'. E' anche per questo che ringrazio Marco Cappato che da tempo è impegnato in questa battaglia e al quale va il mio pieno sostegno".