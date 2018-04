Gb, principe Filippo lascia l'ospedale dopo l'operazione all'anca

Londra, 13 apr. - Il principe Filippo, 96 anni, marito della regina britannica Elisabetta II, ha lasciato l'ospedale King Edward VII dopo aver subito un intervento per la sostituzione di un'anca con successo il 4 aprile. Lo ha annunciato Buckingham Palace. Il Duca di Edimburgo trascorrerà la convalescenza al castello di Windsor, ha aggiunto il palazzo.

Nonostante l'età avanzata, il principe è andato in pensione solo lo scorso agosto, dopo aver preso parte a più di 22.000 impegni ufficiali da quando la moglie è salita al trono nel 1952. Del resto, non si è nemmeno completamente eclissato dalla vita pubblica e continua ad accompagnare la sovrana in occasione di alcune apparizioni pubbliche. (fonte Afp