Preso in Costa Azzurra rapinatore che terrorizzò Kim Kardashian

Parigi, 13 apr. - La polizia francese ha arrestato in Costa Azzurra un uomo per la rapina a mano armata ai danni della star dei reality Usa Kim Kardashian a Parigi nel 2016, hanno detto fonti giudiziarie all'Afp. L'uomo comparirà davanti a un magistrato per essere incriminato, ha detto una fonte. Dieci persone sono indagate per la rapina del 2 ottobre 2016 in un residence di lusso dove Kardashian soggiornava durante la settimana della moda di Parigi.

Cinque uomini la legarono, la imbavagliarono e la chiusero in bagno, fuggendo con un bottino di nove milioni di euro in gioielli, tra cui l'anello di fidanzamento della celebrity da quattro milioni di dollari. Fu la più grande rapina in Francia ai danni di un privato degli ultimi venti anni. Uno dei rapinatori che fuggiva in bicicletta fece cadere a terra una croce incrostata da diamanti del valore di 30mila euro, trovata qualche ora dopo da un passante. Resta sono un gioiello del bottina da recuperare.

Il presunto capobanda, il 60enne Aomar Ait Khedache, ha detto di aver faticato a trovare un compratore per l'anello da 18.88 carati che Kardashian sfoggiò su Instagram. Ait Khedache ha detto che era "troppo riconoscibile" e che l'ha dato a una terza persona. La polizia ritiene che il bottino sia stato venduto in Belgio.