Gasparri (Fi): centrodestra ed Fi dimostreranno responsabilità

Roma, 13 apr. - "Mattarella locutus est. Il Presidente della Repubblica, con chiarezza, ha esposto le urgenze del Paese. Il centrodestra è la coalizione che ha avuto maggior consenso e deve subire i capricci di chi, avendo meno voti, fa ricatti e propone esclusioni. E anche lo stato di difficoltà in cui versa il Pd non agevola gli sviluppi della crisi. Il centrodestra e Forza Italia stanno svolgendo con senso di responsabilità la propria parte. E ciò sarà certamente chiaro anche ai massimi vertici della Repubblica". Lo ha affermato in una dichiarazione il vicepresidente Fi del Senato Maurizio Gasparri.