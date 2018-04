Romano (Pd): Salvini simpatizza per dittatori sanguinari

Roma, 13 apr. - "Caro Salvini, per fortuna la democrazia italiana non prevede il ricovero coatto per i dissidenti (diversamente dai regimi che ti sono cari). Continueremo a criticare la tua cupa simpatia per i dittatori sanguinari, nonostante le tue minacce". Lo scrive il deputato Pd e direttore di Democratica, Andrea Romano su twitter, rispondendo al leader della Lega, Matteo Salvini. Romano pubblica le foto di Salvini che indossa la maglietta con Putin e stringe la mano al dittatore della Corea del Nord Kim Jong - un".