LeU, domani e domenica assemblea nazionale di Sinistra Italiana

Roma, 13 apr. - Per affrontare i nodi del dopo elezioni politiche si terrà a Roma da domani sabato 14 e proseguirà domenica 15 Aprile 2018, l' Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana. I lavori della prima giornata sabato 14 aprile avranno inizio alle ore 10.30 e si concluderanno alle ore 19 circa presso il Centro Congressi Frentani, in Via dei Frentani, 4. Mentre Domenica 15 aprile l'assemblea nazionale si svolgerà dalle ore 9.30 alle 14.30 al Raddison Blu Hotel in via Filippo Turati, 171. I lavori dell'assemblea nazionale, che saranno aperti da una relazione di Nicola Fratoianni, saranno in diretta webtv sulla pagina Facebook del partito e sul sito web sinistraitaliana.it