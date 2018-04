Salvini: governo del presidente? Lo facciano senza Lega

Milano, 13 apr. - Matteo Salvini dice no a un governo del presidente: "Noi appoggiamo un governo che rispetta quello che gli italiani ci hanno chiesto di fare. I governi tutti insieme, per tirare a campare e occuparsi solo di legge elettorale li facciano senza la Lega", ha detto in un'intervista al Tg1. E ha indicato il ritorno alle urne se non ci sarà una tregua tra Berlusconi e Di Maio. "Se i cinque stelle e Forza Italia continuano a bisticciare gli uni con gli altri - ha detto - o la smettono e si fa partire un governo che fa, oppure l'unica via è tornare a votare".

Alla domanda se è disposto ad andare a cercarsi i voti in Parlamento, Salvini ha replicato: "Se ci fossero 50/60 parlamentari che firmano il programma di centrodestra, a mali estremi estremi rimedi... Però la via maestra rimane sempre quello di un governo che rispecchia il voto degli italiani: il centrodestra e i 5 stelle".