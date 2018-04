Tim presenta ricorso a Tribunale contro collegio sindaci

Roma, 13 apr. - TIM ha rpesentato il ricorso contro la decisione del collegio sindacale sull'integrazione dell'odg dell'assemblea del 24 aprile. In un comunicato la società rende noto che, "in esecuzione della decisione del consiglio di amministrazione del 9 aprile 2018 oggetto di comunicato stampa in pari data, ha provveduto a notificare gli atti finalizzati al ricorso contro l`integrazione dell`agenda dell`assemblea del 24 aprile 2018 disposta dal collegio sindacale su richiesta del fondo Elliott.

La società ha chiesto al Tribunale di Milano l`adozione di provvedimenti di urgenza entro la data dell`Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2018.