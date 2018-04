Trump forse ci ripensa sul Tpp: Usa rientreranno con nuova intesa

New York, 13 apr. - Il presidente Donald Trump potrebbe tornare sui propri passi e decidere di rinegoziare l'ingresso degli Stati Uniti nella Trans-Pacific Partnership, l'accordo di libero scambio a cui lavorò il suo predecessore, Barack Obama, e da cui decise di ritirare il Paese non appena arrivato alla Casa Bianca nel gennaio 2017.

Su Twitter, il presidente ha però sottolineato che gli Stati Uniti rientreranno nell'unione solo se l'accordo "sarà sostanzialmente migliore di quello offerto al presidente Obama. Abbiamo già accordi BILATERALI con sei delle undici nazioni del Tpp e stiamo lavorando per trovare un accordo con il Paese più grande, il Giappone, che ci ha danneggiato duramente sul commercio per anni!". Insomma, Trump ripete più o meno gli stessi concetti espressi più volte in passato e non sembra voler realmente rientrare nell'accordo di libero scambio. Gli altri Paesi, al momento, sembrano poco interessati al ritorno degli Stati Uniti: Australia e Giappone, per esempio, hanno detto che ora l'accordo potrà difficilmente essere cambiato, dopo il complicato equilibrio trovato.

Ieri pomeriggio, si è diffusa la notizia che Trump avrebbe chiesto al suo consigliere economico, Larry Kudlow, e al rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, di valutare la possibilità di rinegoziare un ingresso nella Tpp. Il nuovo accordo è stato sottoscritto lo scorso marzo da 11 nazioni bagnate dal Pacifico, anche senza gli Stati Uniti, ovvero Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam.