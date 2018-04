Berlusconi in Molise: non votare chi pensa solo alla protesta

Termoli, 13 apr. - "Da qui al giorno delle elezioni cercate di convincere tutti coloro che pensano a un voto di protesta che non ha nessuna possibilità di portare a risultati concreti. Il nostro candidato Donato Toma lo abbiamo scelto tra 50 possibili candidati ed è il migliore tra tutti coloro che si sono offerti. Ha abbandonato una professione che gli dà molte soddisfazioni per dedicarsi al bene comune". È l'ultimo spot elettorale di Silvio Berlusconi al termine di una complicata passeggiata nel centro molisano dove il leader di Forza Italia assaltato da cuoriosi e giornalisti è arrivato per dare il suo supporto al candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali del 22 aprile in Molise.