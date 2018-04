Siria, Berlino: Ue deve aumentare pressione sulla Russia

Berlino, 13 apr. - L'Unione europea deve aumentare la pressione sulla Russia per convincerla a cambiare atteggiamento nelle numerose crisi nelle quali è coinvolta, ha detto oggi a Bruxelles il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. "Non possiamo più tollerare le impasse del Consiglio di sicurezza Onu causate dei vieti russi. Non si può continuare così. Dobbiamo aumentare la pressione sulla Siria per condurla a cambiare atteggiamento. E' la condito sine qua non per risolvere il conflitto siriano" ha detto Maas in una conferenza stampa con il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker.

Il capo della diplomazia tedesca ha ribadito il suo sostegno alla proposta francese di portare i responsabili di attacchi chimici davanti alla giustizia penale internazionale. "L'uso di armi chimiche non va lasciati impunito, senza conseguenze. Non si può far fare come se nulla fosse" ha detto Maas. "Ma non possiamo fermare il dialogo con la Russia" ha aggiunto. "L'Ucraina, l'avvelenamento di Salisbury, l'intervento in Siria, gli interventi nel processo democratico vanno affrontati e dobbiamo vedere come reagire" ha detto Maas.