Ria Grant Thornton investe sul Sud e apre nuovi uffici a Bari

Roma, 13 apr. - Ria Grant Thornton investe sul Mezzogiorno e apre nuovi uffici a Bari. Per l'occasione la società ha organizzato un evento istituzionale per l'apertura dei nuovi uffici di Bari e una tavola rotonda per presentare uno studio economico finanziario sui bilanci delle imprese pugliesi.

"Un'occasione importante per il territorio e un'azienda che opera nel contesto economico imprenditoriale nazionale con 17 uffici e oltre 300 professionisti, la maggioranza donne, nell'ambito dell'audit, assurance e del consulting, mentre nel mondo con attraverso il proprio Network internazionale, con 50.000 persone che offrono servizi e assistenza in tutti i settori economici ad aziende pubbliche e private in oltre 140 nazioni e 700 città, tra cui Bari" - afferma Maurizio Finicelli, Chairman di Ria Grant Thornton.

"Nel Mezzogiorno la società ha sempre creduto come volano per l'intero Paese ed ha investito e continuerà a farlo grazie alla presenza sul territorio con uffici e professionisti in regioni strategiche come la Campania e la Puglia. Per il 2018 e il 2019 è previsto un piano di sviluppo sia attraverso la valorizzazione dall'interno sia con percorsi di selezione di brillanti laureate e laureati, in collaborazione con i programmi di career day delle Università migliori sia attraverso l'inserimento di manager con esperienze di alto profilo e senior consultant" - continua Finicelli.

"Secondo la ricerca di Ria Grant Thornton dall'analisi dei bilanci 2016/15, (fonte AIDA), analizzando tutte le aziende con un fatturato superiore a 1 milione di euro (5 mila aziende in totale) emerge che il 40% delle imprese pugliesi, ha un rapporto di indebitamento finanziario superiore al patrimonio netto in linea con gli stessi dati dell'anno 2015. Emerge inoltre dall'analisi che, nella provincia di Bari, sono presenti aziende che godono di un maggior equilibrio rispetto ad altre realtà territoriali, mentre in generale, non si evidenzia una rilevante differenza nell'indebitamento sulla base della provincia di riferimento" - commenta Giovanni Palasciano, Partner di Ria Grant Thornton.