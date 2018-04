Fornaio premiato per migliore baguette di Parigi rifornirà Macron

Parigi, 13 apr. - Un fornaio del 14esimo arrondissement di Parigi ha vinto la 24esima edizione del Gran premio per la migliore baguette della capitale e fornirà così l'Eliseo per un anno. Lo ha annunciato oggi il comune parigino.

"Felicitazioni a Mahmoud M'seddi, artigiano fornaio #Paris14 che ha vinto il Gran Premio per la migliore baguette parigina", ha twittato il municipio. M. M'seddi, la cui panetteria è situata al 215 di boulevard Raspail, diventa così il fornitore del presidente della Repubblica per un anno come vuole la tradizione.

"Bravo à Mahmoud M'seddi che fornirà l'@Eliseo per un anno!", si è congratulata la sindaco di Parigi, Anne Hidalgo. Succede a Sami Bouattour, fornaio del XIIIesimo, che aveva vinto la precedente edizione.