Siria, Fassino (Pd): da Conferenza Bruxelles venga una svolta

Roma, 13 apr. - "La Conferenza internazionale sulla Siria convocata da Unione Europea e Onu il 24-25 aprile a Bruxelles sia davvero l'occasione per una svolta che metta fine alla tragedia che da sette anni devasta quel Paese e l'intero Medio Oriente". Lo ha affermato in una dichiarazione il responsabile PD per la politica internazionale Piero Fassino.

"Le drammatiche vicende di questi giorni - l'inaccettabile e esecrabile uso di armi chimiche contro una popolazione inerme e la reazione militare sanzionatoria che può innescare - ci dicono ancora una volta che nessuna soluzione può derivare dalle armi e che è assoluta e indifferibile urgenza una forte iniziativa politica e diplomatica per far tacere le armi e restituire la parola al negoziato, unica strada per costruire una pace possibile e condivisa".

"La Conferenza di Bruxelles - ha concluso Fassino - deve essere sostenuta con convinzione da ogni governo e da tutta la comunità internazionale, richiamando ogni attore del dramma siriano ad assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. A nessuno sarà perdonato indifferenza, passività o opportunismo di fronte all'enorme prezzo di sangue, sofferenze e distruzioni che la Siria ha pagato e continua a pagare"