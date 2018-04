Auchan, Barbagallo: da multinazionale comportamenti inaccettabili

Roma, 13 apr. - "Tutta la Uil è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della Auchan, a sostegno della loro lotta per la difesa dei posti di lavoro e dei diritti conquistati in tutti questi anni. Ancora una volta, siamo di fronte a una multinazionale che assume comportamenti inaccettabili, che non rispetta regole e contratti, e che ha utilizzato le risorse pubbliche degli ammortizzatori sociali, chiedendo continui sacrifici ai lavoratori".

"Non possiamo più consentire a queste aziende di fare il proprio comodo. Bisogna, innanzitutto, salvaguardare occupazione e salari. E se queste realtà abbandonano il territorio in cui hanno operato, bisogna provvedere - ha concluso - in modo che restituiscano i vantaggi economici, contributivi e fiscali che hanno ottenuto.