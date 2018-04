Rampelli (Fdi): noi chiediamo un incarico pieno a Salvini

Roma, 13 apr. - "In queste settimane, anche per la distrazione del circuito mediatico, ci è sembrato quasi che le elezioni le avesse vinte qualcun altro. Invece noi abbiamo quasi il 42% dei parlamentari e siamo in testa alla classifica quindi l'incarico deve essere dato al centrodestra e nella fattispecie a Matteo Salvini -ha affermato Rampelli-. Poi se il Capo dello Stato dovesse decidere di dare vita ad una serie di approfondimenti con un incarico esplorativo al Presidente del Senato si vedrà, ma la nostra richiesta è quella di un incarico pieno dato a Matteo Salvini". Lo ha affermato a radio Cusano Campus il capogruppo Fdi alla Camera Fabio Rampelli

"Tornare a votare con questa legge elettorale -ha inoltre dichiarato Rampelli sulla possibilità di nuove elezioni-rischierebbe di riprodurre la medesima situazio. Mi auguro che nelle prossime settimane possa essere accolta la proposta che in questa fase è stata respinta da Pd e M5S di introdurre tra le competenze della Commissione speciale la correzione all'attuale legge elettorale con l'introduzione di un premio di maggioranza. Noi detestiamo questa legge elettorale e non si può tornare a votare con questa legge. Comunque non ci auguriamo il voto anticipato, penso che i cittadini italiani pretendano che le forze politiche varino un governo. Noi stiamo lavorando senza mettere veti a nessuno, purtroppo li riceviamo".