Fca, Elkann: lavoriamo per trovare nuovo ad, momento difficile

Amsterdam, 13 apr. - Fiat Chrysler sta cercando di individuare il successore di Sergio Marchionne come nuovo amministratore delegato, in un contesto difficile per tutte le aziende. Lo ha affermato il presidente di Fca, John Elkann, all'assemblea degli azionisti. "Come cda - ha sottolineato Elkann - con Marchionne si stanno valutando le soluzioni e arriveremo a una decisione per fare in modo che l'anno prossimo ci sia la migliore successione possibile, essendo consapevoli delle difficoltà del momento per qualsiasi organizzazione e in particolare per Fca".