Rampelli: Berlusconi sembra preferire Pd? M5S aggressivo con lui

Roma, 13 apr. - "I 5 Stelle hanno tenuto fin qui un atteggiamento molto aggressivo nei confronti di Berlusconi, ai limiti della delegittimazione democratica". Lo ha sostenuto Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, intervistato su Radio Cusano Campus.

"Non credo - ha aggiunto - che questo sia un modo giusto per affrontare questa fase storica che prevede che si debbano mettere insieme quei numeri che la legge elettorale non ha conferito a chi ha vinto le elezioni per formare il governo. La politica dei veti esercitata da Di Maio in maniera fastidiosa e puerile sicuramente ha indispettito Berlusconi. Quindi automaticamente ci può essere questa lettura, che Berlusconi preferisca fare un governo col Pd piuttosto che con il M5S".

"Io tra i due - ha osservato ancora Rampelli - non vedo grandi differenze, ma i 5 Stelle sono arrivati secondi in classifica e se ci si vuole adeguare al consenso manifestato dai cittadini è più giusto e logico cercare un dialogo con il M5S che non con il Pd che invece è il grande sconfitto di questa tornata elettorale. Potrebbe essere anche male interpretato un governo costruito con chi per 5 anni ha gestito l'esecutivo, ottenendo poi un giudizio del tutto negativo da parte degli italiani. Non c'è la predisposizione da parte nostra a fare un governo col Pd, fermo restando che dobbiamo comunque mettere insieme i numeri per costruire un nuovo governo, questo è un imperativo categorico in democrazia. Non c'è soluzione alternativa".