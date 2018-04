Berlusconi querela il Fatto: "delinquente è inaccettabile"

Roma, 13 apr. - Il leader di Forza Italia porta in Tribunale "il Fatto Quotidiano" diretto da Marco Travaglio per il titolo di apertura odierno del giornale "il Delinquente umilia Salvini, insulta Salvini e sperza nel Pd"

"I toni e i contenuti della critica politica possono essere più aspri e severi che non nella normale dialettica come da sempre, e giustamente, riconosciuto dalla normativa e dalla giurisprudenza. Ma il titolo e l'articolo della prima pagina del Fatto Quotidiano di quest'oggi - ha affermato in una dichiarazione il senatore Nicolò Ghedini, avvocato di Berlusconi- travalicano qualsiasi limite giuridico e deontologico sconfinando nella più evidente contumelia e appaiono davvero inaccettabili. Ovviamente saranno esperite immediatamente tutte le azioni giudiziarie del caso".