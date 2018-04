Alitalia, Filt Cgil: no esuberi ma piano industriale

Roma, 13 apr. - "Riteniamo alquanto intempestivo parlare di certezza di esuberi quando non si ha ancora alcuna visione rispetto ai piani industriali presentati dai possibili acquirenti". E` quanto afferma su Alitalia il coordinatore nazionale del trasporto aereo della Filt Cgil Fabrizio Cuscito, sottolineando che "occorre prima valutare tutti i possibili scenari, anche alla luce dei risultati dell`amministrazione straordinaria ed elaborare un piano che permetta all`Alitalia che verrà di stare in maniera stabile e profittevole sul mercato".

Secondo Cuscito "il problema di Alitalia non è il costo del lavoro e nel rispetto di tutti i lavoratori coinvolti e delle loro famiglie, non ha senso ogni eventuale considerazione in termini di riduzione del perimetro occupazionale e dei livelli retributivi senza avere visibilità sulla mission della compagnia. È necessario inoltre - sostiene infine il dirigente nazionale della Filt - che lo Stato questa volta intervenga come attore e non sia solo spettatore".