Caso Skripal, Lavrov: Johnson distorce conclusioni dell'Opac

Roma, 13 apr. - Il report dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) sull'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal e di sua figlia Yulia ha soltanto confermato la composizione chimica dell'agente nervino, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov aggiungendo che il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson cerca di distorcere il report.

"Ha confermato le conclusioni di Londra sulla composizione chimica della sostanza. Ma politici come Boris Johnson hanno ricominciato a tentare di distorcere la verità e hanno detto che il rapporto dell'Opac implica il sostegno per tutte, nessuna esclusa, le conclusioni della Gran Bretagna, anche l''altamente probabile'", ha detto facendo riferimento alle parole della premier britannica Theresa May a proposito del coinvolgimento della Russia nell'avvelenamento.