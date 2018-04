Termoli (Campobasso), 13 apr. - `Mi auguro che prevalga il buon senso e si arrivi ad un governo di qualità con il centrodestra e parlamentari di buon senso. È inaccettabile che in politica che qualcuno mi dica cosa debbo fare". Lo ha detto il leaeder Fi Silvio Berlusconi a Termoli nella prima tappa del tour molisano per sostenere la candidatura del candidato del centrodestra per le elezioni regionali del 22 aprile Donato Toma.