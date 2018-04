Mosca, 13 apr. - L'intervento delle potenze occidentali in Siria rischia di portare a "una nuova ondata di migranti in Europa". E' il monito lanciato dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov nel corso di una conferenza stampa.

Anche piccoli interventi potrebbero "portare a nuove ondate di migranti in Europa e a molti altri sviluppi che non sono affatto necessari per noi e per i nostri vicini europei e che possono soltanto gratificare coloro che sono protetti dall'oceano".

(fonte afp)