Inail, a gennaio-febbraio due morti sul lavoro in meno sul 2017

Roma, 13 apr. - Tra gennaio e febbraio due morti sul lavoro in meno rispetto ai primi due mesi del 2017, da 127 a 125 (-1,6%) mentre in aumento le denunce di malattia professionale (+10,3%). E' quanto emerge dalla pubblicazione dei dati sugli infortuni da parte dell'Inail.

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all`Istituto nei primi due mesi di quest`anno sono state 125, due in meno rispetto alle 127 dell`analogo periodo del 2017 (-1,6%). I dati rilevati al 28 febbraio evidenziano un decremento, rispetto al primo bimestre del 2017, solo per i casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 99 a 83 (-16,2%), mentre quelli occorsi in itinere, ovvero nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il posto di lavoro, sono aumentati da 28 a 42. Nel primo bimestre del 2018 si è registrato un calo di tre casi mortali (da 117 a 114) nella gestione Industria e servizi e di due casi (da 4 a 2) nel Conto Stato, mentre nella gestione Agricoltura i decessi denunciati sono stati tre in più (da 6 a 9).

L`analisi territoriale evidenzia un aumento di cinque denunce mortali nel Nord-Ovest, di tre casi nel Nord-Est e di sei casi al Centro. Diminuzioni si riscontrano, invece, al Sud (-7 decessi) e nelle Isole (-9). A livello regionale, da segnalare le 16 denunce mortali in meno in Abruzzo (da 19 a 3), teatro nel gennaio 2017 delle tragedie di Rigopiano e Campo Felice, i nove casi mortali in meno in Sicilia (da 14 a 5) e i sette in più nel Lazio (da 5 a 12).

Il modesto decremento rilevato nel confronto tra i primi due mesi del 2017 e del 2018 è legato esclusivamente alla componente femminile, i cui casi mortali sono scesi di tre unità, da 23 a 20, mentre quella maschile ha fatto registrare un aumento di un caso, da 104 a 105 decessi. Diminuiscono le denunce che hanno riguardato lavoratori italiani (da 111 a 105 casi), mentre si conferma il dato delle denunce dei lavoratori extracomunitari (13 casi mortali in entrambi i periodi) e aumenta quello degli stranieri dell`Unione Europea (da 3 a 7).

