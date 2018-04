Roma, 13 apr. - La Russia "ha prove inconfutabili che si è trattato di un'altra messa in scena e che i servizi di sicurezza di un Paese che sta cercando di essere in prima linea nella campagna russofobica sono stati coinvolti". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a proposito dell'attacco chimico su Douma, in Siria, per cui l'Occidente accusa il regime di Damasco, scrive Ria Novosti.