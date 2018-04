Romani: se Salvini non vuol fare il premier, Giorgetti qualificato

Roma, 13 apr. - "La battuta di ieri del presidente Berlusconi vista da Salvini? Salvini deve riconoscere a Berlusconi la forza, il senso di responsabilità che ha dimostrato nel momento in cui ha lasciato la scena a Salvini come capo della coalizione di centrodestra. Berlusconi, in un momento di tensione, può fare una battuta ai giornalisti; penso che sia una cosa che appartiene alla storia della sua personalità". Lo ha detto Paolo Romani, senatore di Forza Italia, ai microfoni di 6 su Radio 1 (Rai).

Quanto alla "personalità" della Lega che dovrebbe guidare il governo, "la Lega - ha osservato Romani - ha la possibilità di esprimere il candidato del centrodestra. Se non vuole farlo Salvini, ma dubito che non lo voglia fare, sicuramente Giorgetti è una persona qualificatissima che ha una grandissima esperienza parlamentare".