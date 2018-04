Sardone(Fi): vermi in marmellata delle mense scolastiche milanesi

Milano, 13 apr. - Nei pasti dei bambini delle scuole milanesi sono stati trovati dei vermi. Lo segnala Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia, che denuncia in particolare la presenza anomala nella marmellata servita nella scuola Bottego di via San Mamete e in "un istituto per bambini speciali con gravi handicap".

"È francamente indecente che non ci sia alcun commento dal Comune sulla questione e sull'operato di Milano Ristorazione per questa ennesima conferma di un servizio scadente. Ormai si moltiplicano le segnalazioni di prodotti scaduti, andati a male, con vermi o insetti o semplicemente immangiabili. Le segnalazioni delle commissioni mensa vengono costantemente inascoltate e i genitori sono sempre più preoccupati di fronte a un'offerta alimentare per i bambini inaccettabile" ha commentato l'esponente di Forza Italia.

"Come mai il Comune sta sempre in silenzio? Il sindaco e la sua giunta continuano a ribadire che il servizio è buono e che non ci sono problemi: una negazione della realtà che getta discredito sia sull'amministrazione che su Milano Ristorazione. I genitori pretendono risposte, attenzione e un cambio netto sulla questione mense nelle scuole" ha continuato Sardone.