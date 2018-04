MediaWorld: presentato piano triennale investimenti in Italia

Milano, 13 apr. - Nell'ambito di un incontro promosso dal ministero del Lavoro, MediaWorld ha presentato il piano di trasformazione e sviluppo che prevede investimenti per "più decine di milioni di euro" in Italia nei prossimi 3 anni. Lo si è appreso da un comunicato.

Progettato "per far fronte ai radicali e irreversibili cambiamenti in atto sul mercato di riferimento", il piano punta "a rafforzare la leadership dell'azienda" e prevede "un'espansione territoriale in alcune aree geografiche e il lancio di nuovi modelli e format distribuitivi, il primo dei quali sarà presentato nel prossimo mese di maggio, in provincia di Torino".

Nell`ottica di una "evoluzione verso l`omnicanalità", spiega il comunicato, sono previste inoltre "una serie di iniziative customer-centriche come il lancio di nuovi servizi B2B dedicati alle aziende, lo sviluppo di soluzioni di after-sales, delivery, installazione e servizi a valore aggiunto oltre alla clusterizzazione dell`offerta assortimentale con logiche di category management".

L'azienda "punta quindi a rafforzare la redditività facendo leva sull'arricchimento di gamma dei prodotti e servizi offerti e sul recupero di efficienza gestionale". Il piano prevede inoltre una "migliore allocazione delle risorse professionali tra i singoli punti vendita, garantendo quindi gli attuali livelli occupazionali sul territorio italiano".

Il Ceo, Guido Monferrini, ha dichiarato: "MediaWorld rimarrà leader assoluto del mercato italiano. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo disegnato un piano concreto e attuabile, che sta già dando i suoi frutti e che lancia una nuova sfida agli operatori dell`e-commerce salvaguardando i livelli occupazionali. Gli investimenti a doppia cifra in Italia nei prossimi 3 anni sono il segno di grande forza e determinazione a servire i nostri clienti come mai fatto finora da alcun operatore sul mercato".