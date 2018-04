Siria, Berlusconi: Italia esposta, evitare sviluppi pericolosi

Roma, 13 apr. - "La crisi siriana vede il nostro Paese particolarmente esposto, ma un governo italiano autorevole potrebbe svolgere una funzione importante proprio in questa fase". Se ne è detto convinto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervistato da Primo pianio Molise, inserto locale del Giornale.

"Ricordo - ha aggiunto - che fu il mio governo, nel 2002, a far sedere intorno allo stesso tavolo Russia, Stati Uniti ed Europa per firmare l'accordo di Pratica di Mare, che - coinvolgendo la Russia nei vertici Nato - poneva fine concretamente anche simbolicamente alla guerra fredda e creava le basi per un nuovo assetto mondiale nel quale Russia e Occidente diventavano partner e non più avversari".

"Purtroppo lo 'spirito di Pratica di Mare' si è perso negli anni - e l'Occidente ha gravi responsabilità in questo - fino ad arrivare alla drammatica situazione di oggi. Io credo che ogni governo responsabile dovrebbe lavorare per evitare sviluppi assai pericolosi per il mondo intero e il Mediterraneo in particolare".