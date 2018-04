Berlusconi: resto leader FI, non si creano leader a tavolino

Roma, 13 apr. - "La mia esclusione dalla politica è il risultato di una condanna politica infondata e assurda e della conseguente applicazione retroattiva di una legge che va contro tutti i principi del diritto". Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervistato da Primo piano Molise, inserto locale del Giornale.

"Il fatto che nelle recenti elezioni io non fossi candidabile - ha aggiunto - ha ovviamente penalizzato moltissimo Forza Italia, imponendole di correre senza il suo leader in campo. Questa è un'anomalia che dovrà essere assolutamente sanata. In ogni caso, io sarò in campo, alla guida di Forza Italia, fino a quando gli elettori me lo chiederanno e sentirò di avere un dovere verso il mio Paese".

"Quanto al successore, non ne ho uno solo, ne ho tanti: Forza Italia - ha sostenuto ancora Berlusconi - è fatta di donne e uomini di grande qualità, molti dei quali un giorno potrebbero esserne il leader: quando verrà il momento, emergerà naturalmente il migliore. In politica i leader non si creano a tavolino, i delfini esistevano solo nel regno di Francia".