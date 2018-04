Petrolio risale con Opec ottimista su squilibri, Brent 72,5 usd

Roma, 13 apr. - Petrolio in risalita mentre l'Opec, il cartello degli esportatori lancia segnali di ottimismo sul rientro degli squilibri globali tra domanda e offerta per cui da tempo porta avanti assieme alla Russia una manovra di riduzione della produzione, che potrebbe estendersi anche al 2019. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord guadagna 54 cents a 72,56 dollari. Il West Texas Intermediate sale di 51 cents a 67,58 dollari. Le quotazioni si riportano così in prossimità dei massimi degli ultimi tre anni, raggiunti mercoledì scorso.