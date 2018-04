Parigi, polizia sgombera studenti che volevano occupare Sorbona -3

Parigi, 13 apr. - Macron ha ridimensionato i disagi in un'intervista ieri nella quale ha scelto la linea dura contro gli studenti che rischiano di essere bocciati agli esami se proseguono le proteste. "Ci sono pochissime università chiuse" ha detto. "Rilevo che in molte università occupate non ci sono studenti, ma agitatori di professione, professionisti del caos". "Gli studenti che vogliono superare gli esami farebbero bene a ripensarci perchè non ci sono esami in regalo nella Repubblica".

Gli studenti dell'università di Nanterre, altra culla del Sessantotto, hanno chiesto alle autorità un voto politico di 15/20 per il semestre nonostante l'occupazione. Il portavoce del governo Benjamin Griveaux ha detto a France 2 che "molti occupanti di queste università non sono studenti da molto tempo e partecipano alla lotta politica, spesso nell'estrema sinistra".