Parigi, polizia sgombera studenti che volevano occupare Sorbona

Parigi, 13 apr. - La polizia francese ha sgomberato gli studenti che protestavano alla Sorbona a Parigi minacciando di occupare la veneranda università, come hanno fatto i loro colleghi di altri atenei nel Paese per protestare contro la riforma dell'istruzione universitaria. La polizia è intervenuta in nottata su richiesta del rettore dopo che un gruppo di studenti ha votato in favore dell'occupazione dell'ateneo nel cuore di Parigi, dove nacque la protesta del Sessantotto.

Molti studenti e sindacalisti hanno invocato lo spirito del movimento del maggio di 50 anni fa per cercare di compattare l'opposizione al presidente centrista Emmanuel Macron. "L'evacuazione che ha riguardato 191 persone si è svolta con calma e senza incidenti" si legge in una nota della polizia di Parigi. L'università ha annunciato che resterà chiusa oggi e domani. (Segue)