Incontro Martina-Confindustria: patto per la fabbrica è strategico

Roma, 13 apr. - Il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, ha incontrato questa mattina il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Lo riferisce una nota.

"Prosegue così il percorso di confronto - si fa notare nel comunicato - avviato dal segretario con le parti sociali. Nel corso dell`incontro, oltre ai temi generali della crescita, dell`economia e dell`occupazione, si è discusso in particolare dei contenuti del patto per la fabbrica siglato da Confindustria con le organizzazioni sindacali ritenuto strategico, per metodo e contenuti, per il rilancio manifatturiero e industriale del Paese".