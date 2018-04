Pil, Confcommercio: nel I trimestre rivisto al ribasso a -0,1%

Roma, 13 apr. - Confcommercio stima per aprile 2018, una crescita congiunturale del Pil mensile dello 0,1% e una variazione tendenziale dell'1,1%. La stima della variazione del Pil nel primo trimestre 2018 è rivista al ribasso sia in termini congiunturali (da 0,2% a 0,1%), sia in termini tendenziali (da 1,4% a 1,2%).

La produzione industriale ha registrato a febbraio 2018, al netto dei fattori stagionali, una diminuzione dello 0,5% su base mensile e un aumento del 2,7% su base annuale. L'occupazione ha presentato, nello stesso mese, una lieve crescita congiunturale (0,1%).

A marzo il sentiment delle famiglie ha registrato un miglioramento (+1,6% m/m), mentre il clima di fiducia delle imprese manifatturiere ha segnalato un calo dell'1,2%. Stabile il sentiment nel commercio al dettaglio nel mese di marzo.

L'indebolimento di molti indicatori congiunturali, in particolare dell'occupazione, sta determinando un profilo piatto della domanda da parte delle famiglie. A marzo 2018 l'indicatore dei Consumi Confcommercio ha registrato un calo dello 0,2% rispetto a febbraio e dello 0,5% nei confronti dello stesso mese del 2017.

In termini di media mobile a tre termini l'evoluzione degli ultimi mesi ha portato ad un progressivo ridimensionamento dell'indicatore.