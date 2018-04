Roma, 13 apr. - la spesa delle famiglie corre più del reddito. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel 2017, le famiglie hanno aumentato la spesa per consumi finali (+2,5% in termini nominali) in misura superiore rispetto all'incremento del reddito disponibile (+1,7%); di conseguenza, la propensione al risparmio delle famiglie scende al 7,8% (-0,7 punti percentuali rispetto al 2016).