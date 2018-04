Montenegro, presidenziali domenica: il favorito resta ... -2

Podgorica, 13 apr. - Djukanovic è stato premier per ben sei volte e ha già concluso un mandato presidenziale e resta in testa ai sondaggi per le presidenziali di domenica. Sia i suoi sostenitori che i suoi oppositori lo considerano il "boss" del Paese.

Se vincerà le presidenziali, il ruolo meramente cerimoniale del capo di stato, attualmente in mano a Filip Vujanovic, si trasformerà in un posto di potere.

Sulla campagna elettorale ha pesato l'epidemia del crimine organizzato, con oltre 20 omicidi in strada e bombe negli ultimi due anni. Il capo della polizia nazionale Slavko Stojanovic e il numero uno del dipartimento di Podgorica Jovica Recevic si sono dimessi all'inizio del mese e l'opposizione ha cercato di trarre vantaggio dalla situazione per criticare Djukanovic accusandolo di legami con la mafia. (Segue)